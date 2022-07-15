Володин в шуточной форме попросил список депутатов, огорченных приездом на заседание

Фото: Пресс-служба Госдумы

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в пятницу, 15 июля, в шуточной форме попросил у депутата Николая Коломейцева список парламентариев, «опечаленных» нахождением на внеплановом пленарном заседании.

— Николай Васильевич (Коломейцев — прим. «ВМ»), возникает вопрос. Вы сказали о 150 депутатах, которые были опечалены необходимостью приехать на заседание Государственной Думы, с которыми вы общались. Можно от вас получить списки этих депутатов, — сыронизировал он.

При этом депутат предположил, что таким образом «усыпляется бдительность» народных избранников от других партий.

— Он это делает умышленно, коллеги, умышленно для того, чтобы прийти к власти. Вы затронули депутатский корпус. Вот (другой депутат-коммунист Николай — прим. «ВМ») Харитонов руки потирает, если кто-то не придет. Он уже 33 года в Государственной Думе. Тридцать три… Вы (депутаты — прим. «ВМ») возьмете, наслушаетесь — и не приехали. И они опять с Харитоновым избрались, — цитирует его РИА Новости.

В Государственной думе 15 июля началось внеочередное заседание. В ходе него была утверждена кандидатура главы Минпромторга Дениса Мантурова на пост вице-премьера России. В частности, за министра проголосовали 394 депутата, против его кандидатуры никто не выступил. Также один парламентарий воздержался от голосования.