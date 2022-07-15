Роскосмос и NASA подписали договор о перекрестных полетах на МКС

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Роскосмос и NASA подписали договор о перекрестных полетах космонавтов на американских кораблях и астронавтов на российских «Союзах» к МКС. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщили в пресс-службе корпорации.

— В четверг, 14 июля 2022 года, госкорпорация «Роскосмос» и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подписали соглашение в отношении полетов интегрированных экипажей на российских и американских пилотируемых транспортных кораблях, — говорится в сообщении.

Такая инициатива нацелена на то, чтобы в случае нештатной ситуации, связанной с отменой или существенной задержкой запуска любого из кораблей, на борту МКС обеспечивалось присутствие как минимум одного космонавта Роскосмоса и одного астронавта NASA, сообщает Telegram-канал «Госкорпорация «Роскосмос».

В пятницу, 15 июля, президент России Владимир Путин отстранил Дмитрия Рогозина от должности генерального директора космической госкорпорации. Новым гендиректором Роскосмоса вместо Рогозина станет Юрий Борисов, которого Путин 15 июля освободил от должности вице-премьера по оборонной промышленности.

Во вторник, 12 июля, экс-глава госкорпорации заявил, что космонавты Роскосмоса не будут использовать европейский манипулятор ERA, установленный на российском модуле «Наука» Международной космической станции (МКС). По словам Рогозина, к такому решению он пришел после того, как Европейское космическое агентство (ЕКА) отказалось от сотрудничества с Роскосмосом в рамках совместной миссии на Марс.