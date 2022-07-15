Григорий Лепс удостоился звания народного артиста РФ

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Советский и российский певец Григорий Лепс официально получил звание народного артиста России. Об этом свидетельствует подписанный президентом РФ Владимиром Путиным указ.

Накануне музыкант в преддверии своего юбилея сообщил о том, что осенью этого года впервые станет дедушкой. По словам музыканта, его дочь Инга от первого брака в скором времени станет мамой. Так, в ближайшем времени Лепс примерит на себя новый статус. Он выразил надежду на то, что будет для первого внука «неплохим дедом».

Также поклонники Юрия Шатунова создали петицию с призывом посмертно присвоить их кумиру звание народного артиста. Однако известный музыкант Юрий Лоза объяснил, почему не согласен с фанатами артиста.

До этого сообщалось, что российский эстрадный певец Стас Михайлов и певица и член Общественной палаты России Диана Гурцкая удостоились звания народного артиста Российской Федерации. В документе указано, что исполнители получили почетные звания за музыкальные заслуги и большой вклад в развитие эстрадного искусства.