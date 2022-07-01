Лоза заявил, что Шатунову нельзя присваивать звание Народного артиста России
Поклонники творчества покойного вокалиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова требуют вручения своему кумиру почетного звания Народного артиста РФ. Известный музыкант Юрий Лоза объяснил журналистам, почему не согласен с фанатами артиста.
По мнению знаменитости, инициатива поклонников по данному вопросу не может играть никакой роли. Юрий Лоза отметил, что покойный музыкант на протяжении долгого времени жил на территории Германии, а в Россию возвращался только ради концертов.
— Да какой он народный артист? Это иностранный артист, у него немецкое гражданство. Сейчас эти песни слушают те люди, которые фанатели от них 30 лет назад, но слушают именно из-за ностальгии, — заметил Лоза в интервью изданию «Газета.ру».
Накануне стало известно, что к могиле Юрия Шатунова во время похорон запретили приближаться посторонним. Некоторые фанаты возмутились тем, что место захоронения оцеплено, и заявили, что певец «принадлежал народу». Однако, как выяснилось, на усиленной охране настояли родственники Шатунова.
Российский певец Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет в ночь с 22 на 23 июня. Информацию в беседе с «Вечерней Москвой» подтвердил барабанщик группы «Ласковый май» Сергей Ленюк.