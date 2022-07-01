Лоза заявил, что Шатунову нельзя присваивать звание Народного артиста России

Фото: Youtube / Юрий Лоза

Поклонники творчества покойного вокалиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова требуют вручения своему кумиру почетного звания Народного артиста РФ. Известный музыкант Юрий Лоза объяснил журналистам, почему не согласен с фанатами артиста.

По мнению знаменитости, инициатива поклонников по данному вопросу не может играть никакой роли. Юрий Лоза отметил, что покойный музыкант на протяжении долгого времени жил на территории Германии, а в Россию возвращался только ради концертов.

— Да какой он народный артист? Это иностранный артист, у него немецкое гражданство. Сейчас эти песни слушают те люди, которые фанатели от них 30 лет назад, но слушают именно из-за ностальгии, — заметил Лоза в интервью изданию «Газета.ру».

Накануне стало известно, что к могиле Юрия Шатунова во время похорон запретили приближаться посторонним. Некоторые фанаты возмутились тем, что место захоронения оцеплено, и заявили, что певец «принадлежал народу». Однако, как выяснилось, на усиленной охране настояли родственники Шатунова.

Российский певец Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет в ночь с 22 на 23 июня. Информацию в беседе с «Вечерней Москвой» подтвердил барабанщик группы «Ласковый май» Сергей Ленюк.