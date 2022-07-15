Больше 20 единиц пожарной техники XIX-XXI веков представили на выставке на ВДНХ

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Больше 20 единиц пожарной и сопутствующей техники, рассказывающей о работе аварийно-спасательного транспорта России, показали на выставке «Первые в борьбе с огнем». Она откроется 16 июля в Музее гаража особого назначения Федеральной службы охраны РФ на ВДНХ. Об этом стало известно в пятницу, 15 июля.

— Здесь больше двух десятков автомобильной и сопутствующей пожарной техники, но, помимо этого, есть и другие уникальные объекты. В частности, паровой двигатель, который позволяет подавать воду на очаги возгорания, или уникальная коллекция знаков пожарной охраны, начиная с XIX века. Важно, что это не копии, это все подлинные знаки, коллекцию которых собрал один из царских сановников, а его внук предоставил их на выставку, — сказал советник директора ФСО России, доктор исторических наук Сергей Девятов.

Заместитель министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Илья Денисов отметил, что экспозиция отражает историю становления и развития пожарной техники и пожарного ремесла в России.

Для публики экспозиция будет представлена с 16 июля по 7 августа, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Недавно стало известно, что за первые шесть месяцев 2022 года подразделения Пожарно-спасательного центра Москвы ликвидировали более тысячи пожаров и спасли почти 500 человек.