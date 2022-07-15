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Половина стран НАТО ратифицировала вступление Финляндии и Швеции в альянс

Лейла Алиева
В мире
Половина стран НАТО ратифицировала вступление Финляндии и Швеции в альянс
Фото: depositphotos

Пятнадцать из тридцати стран Североатлантического альянса (НАТО) ратифицировали вступление Финляндии и Швеции в данный блок. Об этом сообщила глава шведского МИД Анн Линде в пятницу, 15 июля.

— Сегодня половина членов НАТО ратифицировала заявку Швеции и Финляндии. Спасибо всем 15 (государствам — прим. «ВМ») за ратификацию, — отметила она.

Протокол был ратифицирован такими странами, как Канада, Дания, Исландия, Норвегия, Великобритания, Эстония, Албания, Польша, Германия, Люксембург, Нидерланды, Болгария, Латвия, Хорватия и Словения, передает РИА Новости.

5 июля Канада первой ратифицировала протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО. В этот же день министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде подписали протоколы о вступлении в НАТО.

Главы стран Североатлантического альянса официально пригласили Швецию и Финляндию в НАТО 29 июня. Также в ходе саммита альянса была принята новая стратегическая концепция, в которой Россия названа главной угрозой безопасности блока. Согласно ей, альянс не ищет конфронтации с Россией и не представляет для нее угроз.

Финляндия Швеция НАТО
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