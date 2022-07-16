Трасс рассказала, как Великобритании снизить зависимость от России

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Великобритания должна строить больше атомных электростанций и производить больше малых модульных реакторов, чтобы перестать зависеть от российского газа. Такое мнение в субботу, 16 июля, высказала глава британского МИД Лиз Трасс.

— Я считаю, что мы должны рассматривать газ как топливо переходного периода. Мы также должны строить больше атомных электростанций, и мы также должны производить больше малых модульных реакторов, — заявила она.

Об этом Трасс рассказала во время предвыборных теледебатов среди кандидатов на должность нового премьер-министра Соединенного Королевства, передает РИА Новости.

7 июля Борис Джонсон заявил, что покидает посты премьер-министра Великобритании и главы правящей Консервативной партии. Он обратился к гражданам Соединенного Королевства перед своей резиденцией на Даунинг-стрит в Лондоне.

13 июля стало известно, что бывший глава Минфина Великобритании Риши Сунак остался фаворитом предвыборной гонки по итогам первого раунда выборов нового лидера Консервативной партии.

По итогам второго тура выборов премьер-министра Великобритании в следующий этап прошли пять кандидатов, среди которых присутствует Трасс. Риши Сунак все так же лидирует в гонке.