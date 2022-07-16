Рики Мартину грозит 50 лет тюрьмы за интимную связь с племянником

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Пуэрто-риканскому певцу Рики Мартину грозит тюремный срок за интимную связь с племянником. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщило испанское агентство Marca.

По имеющимся у агентства данным, изначально популярного певца в начале июля обвинили в домашнем насилии. Тогда личность заявителя была скрыто. Однако выяснилось, что в физической и психологической агрессии Мартина обвиняет его 21-летний племянник.

Теперь наказание певцу грозит намного более жесткое. Если вина Рики Мартина будет доказана, его приговорят к 50 годам тюремного заключения. Пресс-секретарь музыканта подтвердил сексуальную связь Мартина с племянником, но обвинения в насилии отрицает.

Теперь Мартин встретится со своим племянником в суде 21 июля, передает РИА Новости.

В начале июля завершился другой громкий звездный судебный процесс. Джонни Депп выиграл у актрисы и бывшей жены Эмбер Херд первое судебное дело о клевете в свой адрес. Актриса была признана виновной по всем пунктам.

Суд обязал бывшую жену Деппа выплатить актеру компенсацию в размере десяти миллионов долларов и еще пяти миллионов в качестве штрафных санкций. Первоначально Депп подал к бывшей жене иск на 50 миллионов долларов, она к актеру — на сто миллионов долларов США.