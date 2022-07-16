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Американский сенатор призвал прекратить брать в НАТО постсоветские страны

Евгений Белоусов
В мире
Американский сенатор призвал прекратить брать в НАТО постсоветские страны
Фото: Unsplash

НАТО не следует больше принимать в свой состав страны постсоветского пространства. Такое мнение высказал в субботу, 16 июля, американский сенатор Рэнд Пол в статье для журнала American Conservative.

— Мы больше не можем праздно бросаться словами ради эмоциональной и политической выгоды, — заявил он.

Пол также заявил, что предпосылки для начала Россией специальной военной операции были давно, но альянс предпочитал их игнорировать.

Тем не менее вступление в НАТО Финляндии и Швеции, считает сенатор, Россия примет спокойно, но только при условии, что на российско-финской границе не появятся определенные системы вооружения альянса, передает РИА Новости.

5 июля Канада первой ратифицировала протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО. В этот же день министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде подписали протоколы о вступлении в НАТО.

Главы стран Североатлантического альянса официально пригласили Швецию и Финляндию в НАТО 29 июня. Также в ходе саммита альянса была принята новая стратегическая концепция, в которой Россия названа главной угрозой безопасности блока. Согласно ей, альянс не ищет конфронтации с Россией и не представляет для нее угроз.

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