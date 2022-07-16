Киодо: Япония планирует сохранить свою долю в проекте «Сахалин-2»

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Правительство Японии настроено сохранить свою долю в проекте «Сахалин-2». Об этом в субботу, 16 июля, со ссылкой на источник японском правительстве агентство Киодо.

По данным агентства, сейчас идет согласование с японскими компаниями-участниками проекта — Mitsui и Mitsubishi. Уточняется, что премьер-министр Японии Фумио Кисида и министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда на встрече в пятницу подтвердили курс на сохранение доли в СПГ-проекте, передает РИА Новости.

30 июня президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому права на компанию «Сахалин энерджи» перейдут во владение государства.

Агентство Bloomberg написало, что решение Путина о специальных экономических мерах в отношении месторождений «Сахалина-2» способно развернуть борьбу между странами Запада и Японией за энергоресурсы.

Позднее Япония запросила у России пояснения по поводу этого указа. Как отметил руководитель японского МИД Есимаса Хаяси, указ президента России не означает, что поставки энергоносителей с Сахалина будут сразу же прекращены.