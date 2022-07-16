Правительство России упростило регистрацию импортных автомобилей

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Действующий порядок регистрации автомобилей, ввозимых в Россию из-за границы, был упрощен. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в субботу, 16 июля.

— Речь идет о временной отмене одного из обязательных требований к техническому оснащению машин — теперь их можно использовать без устройств вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Установка «ЭРА-ГЛОНАСС» была обязательна для постановки авто на учет в ГИБДД, однако была временно отменена в связи с проблемами с комплектующими у производителей.

Упрощенный порядок будет действовать до конца 2022 года. Предусматривается, что производители за это время «смогут перенастроить логистические цепочки».

В ряде случаев при покупке машины в другой стране можно сэкономить. Однако такой подход сопряжен с большим количеством трудностей, поэтому имеет смысл обратиться к профессионалам. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал заместитель главного редактора издательского дома «За рулем» Никита Гудков.