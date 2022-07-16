Андрей Бочкарев: Развязка МКАД с Липецкой улицей готова почти на треть

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Южный административный округ, район Бирюлёво Восточное Карта всех событий

Развязка Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) с Липецкой улицей готова почти на треть. Об этом в субботу, 16 июля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В настоящее время на объекте ведутся устройство ростверков и бетонирование опор. Также на развязке монтируются металлоконструкции и возводятся подпорные стены. Общая готовность оценивается в 29 процентов, — отметил Бочкарев.

По его словам, в ходе модернизации развязки на пересечении МКАД с Липецкой улицей предстоит построить и реконструировать 9,7 километра дорог.

В рамках реконструкции будут построены семь путепроводов и тоннель. Для удобства пассажиров создадут четыре надземных пешеходных перехода. Будет модернизирована отстойно-разворотная площадка для наземного пассажирского транспорта, подчеркнул заммэра.

Работы по модернизации развязки проводят по поручению мэра Москвы Сергея Собянина для удобного и беспрепятственного выезда на магистраль М-4 «Дон», дополнил Бочкарев.

Также он рассказал, что специалисты завершили строительство участка Московского скоростного диаметра (МСД) от улицы Грайвороновской до Шоссейной на одну треть.