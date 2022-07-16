Джабаров назвал самый быстрый способ вернуть контакты с ЕС

Фото: Пресс-служба Совфеда

Самым верным способом вернуть контакты с ЕС для России является успешное завершение операции на Украине. Об этом в субботу, 16 июля, заявил замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

— Дорогие наши сограждане, самый быстрый возврат к тому, о чем вы ностальгируете, — это безусловная победа России в специальной военной операции на Украине, — сказал политик.

При таком сценарии европейцы «посчитают за честь», если Москва решит восстановить нормальные отношения с Брюсселем, написал Джабаров в Telegram-канале.

16 июля в Минобороны сообщили, что министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу приказал ВС РФ нарастить действия на всех направлениях Украины для того, чтобы исключить вариант нанесения Киевом массированных ударов по гражданской инфраструктуре и мирным жителям Донбасса и других освобожденных регионов.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ несут большие потери и крайне истощены. Он также добавил, что армия Украины крайне нуждается в поставках западных вооружений. Ракетные системы малой дальности Javelin и NLAW больше не входят в перечень приоритетной техники, подчеркнул чиновник.