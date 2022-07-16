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Андрей Бочкарев оценил готовность кластера «Ломоносов» научной долины МГУ

Анастасия Колоскова
Город
Андрей Бочкарев оценил готовность кластера «Ломоносов» научной долины МГУ
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
Россия, Москва, Ломоносовский проспект Карта всех событий

Работы по строительству кластера «Ломоносов» инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы» выполнены более чем на 70 процентов. Об этом в субботу, 16 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На площадке строительства кластера «Ломоносов» завершено устройство котлована и фундамента, выполнена кирпичная кладка. Завершается устройство фасада и кровли, ведется отделка внутренних помещений, — сказал заммэра.

Бочкарев напомнил, что кластер «Ломоносов» будет являться флагманом инновационного центра МГУ. В здании предусмотрено 10 этажей, а его площадь составит 65 тысяч квадратных метров.

В нем расположатся лаборатории, офисы высокотехнологичных компаний, центры научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, центры сертификации и испытаний, а также цифровых аддитивных технологий. Кроме того, в здании будут созданы выставочные пространства, добавил он.

Специалисты продолжают работы по строительству паркинга, монтажу лифтового оборудования и внутренних инженерных систем. При проектировании были использованы передовые технологии информационного моделирования, которые обеспечивают обмен информацией между всеми участниками строительства в режиме онлайн.

8 июля был объявлен конкурс на лучший проект арт-объекта для флагманского корпуса Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы» — кластера «Ломоносов». К участию в конкурсе приглашаются скульпторы, художники, дизайнеры, архитекторы и проектировщики городской среды.

Им предстоит подготовить проект согласно техническому заданию — работы должны отражать идею кластера как места, где будут развиваться новые технологические компании. Прием заявок продлится до 15 сентября, затем экспертное жюри определит пять проектов.

Строительство МГУ Андрей Бочкарев
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