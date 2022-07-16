Линкявичюс: ЕС заплатил России больше денег, чем послал Украине

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Страны ЕС заплатили России больше денег за ресурсы, чем отправили помощи Украине. Об этом заявил бывший глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в субботу, 16 июля.

— Готовится седьмой пакет санкций. Какая разница? — задался вопросом дипломат.

Он считает, что Брюссель направил Москве в «геометрической прогрессии» больше денег за нефть, газ и уголь, чем Киеву в качестве помощи. При этом цены на нефть растут, поэтому рубль укрепляется еще сильнее, передает слова Линкявичюса RT.

14 июля стало известно, что Евросоюз (ЕС) готовится в течение недели представить и одобрить седьмой пакет антироссийских санкций. Предполагается, что пакет может включать такие меры, как запрет на импорт золота из России.

15 июля Reuters сообщило, что Еврокомиссия (ЕК) планирует смягчить часть введенных в отношении Москвы санкций.

По имеющейся информации, планируется внести изменения в режим санкций таким образом, чтобы они не касались экспорта продовольствия и зерна из России. Кроме того, ЕК намерена ввести новые дополнительные антироссийские рестрикции, которые затронут золото, химикаты и машиностроение.