Более 4,5 тысячи человек побывали на 85-летии Северного речного вокзала

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

Северному речному вокзалу и каналу имени Москвы 15 июля исполнилось 85 лет, гостями праздника стали свыше 4,5 тысячи человек. Об этом сообщил глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в субботу, 16 июля.

— Вчера Северному речному вокзалу исполнилось 85 лет, наш праздник вчера посетило более 4,5 тысячи человек. Нам приятно, что это место так полюбилось жителям и туристам, — сказал руководитель ведомства.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / Дептранс Москвы

Он напомнил, что Северный речной вокзал был отреставрирован в 2020 году. После этого объект стал новой точкой притяжения, где жители и гости города могут интересно и с пользой провести свободное время.

Кроме того, была подготовлена развлекательная программа на выходные дни, 16 и 17 июля. Гостям доступны спортивные тренировки, мастер-классы и выступления музыкантов проекта «Музыка в метро», передает Telegram-канал департамента.

10 июля сообщалось, что свыше 30 тысяч человек побывало на Северном речном вокзале в День московского транспорта. Уточняется, что на празднике раздали 20 тысяч бесплатных порций эскимо. Москвичи побывали на мастер-классах, послушали выступления диджеев, а также увидели карнавал на сапбордах и флайборд-шоу.