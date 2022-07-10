Более 30 тысяч человек посетили Северный речной вокзал в День московского транспорта

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

Свыше 30 тысяч человек побывали на Северном речное вокзале в День московского транспорта. Об этом в воскресенье, 10 июля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Каждый год готовим большую праздничную программу для жителей и гостей города. В этом году главной площадкой стал Северный речной вокзал — вчера его посетили более 30 тысяч человек, — сказал глава ведомства Максим Ликсутов.

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Уточняется, что на празднике раздали 20 тысяч бесплатных порций эскимо. Москвичи побывали на мастер-классах, послушали выступления диджеев, а также увидели карнавал на сапбордах и флайборд шоу, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

9 июля мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей города и всех работников отрасли с Днем московского транспорта. Он подчеркнул, что популярность общественного транспорта в столице постоянно растет.

Также стало известно, что поздравления с Днем московского транспорта от российских звезд можно было услышать на эскалаторах и в вестибюлях станций метро.