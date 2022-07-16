Как подготовить питомца к автопутешествию

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Не подготовленное к автоперевозке домашнее животное может умереть от стресса, что особенно касается кошек. Об этом «Вечерней Москве» рассказал ветеринар Евгений Цыпленков.

— Кошки — это вообще более чувствительные к стрессам и переездам животные. Длительного путешествия они могут просто не выдержать. Для безопасности часто успокоительные применяются, — рассказал ветеринар.

Перед долгой поездкой на автотранспорте или перед авиаперелетом кошку стоит заранее подготовить либо купить для нее специальное успокоительное средство. Цыпленков посоветовал устраивать кошке кратковременные поездки либо качать ее на руках или в переноске: это поможет укрепить вестибулярный аппарат вашего питомца.

Если вы вынуждены перевозить в автомобиле не привыкшую к этому кошку, а поездка предстоит долгая, часто останавливайтесь, чтобы животное отдохнуло и отдышалось, порекомендовал специалист.

— У меня есть два примера на памяти, когда люди проезжали 50 километров с животным и оно умирало. Переезд там от Черемушек до Жуковского. А умирают от стресса, — предупредил ветеринар.

Во время длительной поездки в незнакомой обстановке у животных вырабатывается много гормона стресса и адреналина. В определенный момент организм может просто не выдержать — питомец погибнет, подчеркнул Цыпленков. Он также посоветовал избегать перевозки животного, если оно не привыкло путешествовать.

Что касается собак, то они, по словам эксперта, тоже должны быть подготовлены к автопутешествию. У собак в разы меньше шансов умереть от стресса: это более крепкие животные. Но их вестибулярный аппарат должен привыкнуть к качке.

— Собаку желательно не кормить перед поездкой: ее может рвать от качки. Если собака недавно не ездила или вообще не ездила — это проблема. Вестибулярный аппарат должен быть подготовлен, — пояснил эксперт.

Ветеринар также советует регулярно останавливаться и давать собаке подышать. Если животное совершенно не готово к поездке — лучше просто не рисковать. Подготовить четвероногого друга к путешествию можно с помощью регулярных коротких поездок на машине или укачиванию на руках.