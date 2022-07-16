В Израиле обозначили сроки взятия Одессы под контроль России

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Вооруженные силы России возьмут под контроль Одессу к сентябрю. Об этом заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в субботу, 16 июля.

— К началу учебного года Одесса будет освобождена. Учебный год начнется уже по российской программе, — сказал эксперт.

Он объяснил, что сделал такие выводы на фоне активизации вооруженных сил России на Черноморском побережье. Кедми посчитал это свидетельством начала продвижения к Одессе, передает Ura.ru.

16 июля министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу приказал ВС РФ нарастить действия на всех направлениях Украины для того, чтобы исключить вариант нанесения Киевом массированных ударов по гражданской инфраструктуре и мирным жителям Донбасса и других освобожденных регионов.

Также стало известно, что вооруженные силы России стягивают технику к линии фронта в Донбассе. В частности, журналисты встретили боевую машину БМПТ «Терминатор». Ее транспортировали в сторону передовой под Северском.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ несут большие потери и крайне истощены. Он также добавил, что армия Украины крайне нуждается в поставках западных вооружений. Ракетные системы малой дальности Javelin и NLAW больше не входят в перечень приоритетной техники, подчеркнул чиновник.