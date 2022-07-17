Синоптик Михаил Леус рассказал, когда в Москву вернется летняя жара

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

На предстоящей неделе жителей столицы опять ожидает дождливая погода. Однако жара еще может вернуться в город, пообещал в разговоре с «Вечерней Москвой» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По прогнозам специалистов, ближайшие пять дней в столице будут прохладными. Кроме того, сохраняется высокая вероятность выпадения осадков.

— Начнет неделю циклон, который будет формироваться над большей частью Центрального федерального округа, — пояснил Леус.

Он также рассказал, что тепло вернется в Москву в выходные. Погода начнется улучшаться уже в пятницу, 22 июля, когда днем воздух прогреется до плюс 22–26 градусов.

А в субботу и воскресенье, 23 и 24 июля, в столице дневная температура составит плюс 27–29 градусов, ночью ожидается плюс 19–21, добавил метеоролог.

Помимо этого, Михаил Леус в беседе с «ВМ» рассказал о погоде в Москве на всю следующую неделю.

Также специалисты предрекли москвичам циклические вихри начиная с воскресенья. В столицу придут дожди, а температура воздуха понизится.