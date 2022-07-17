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Fox News: Байден не говорил о связи бен Салмана с гибелью журналиста Хашукджи

Александр Афонин
В мире
Fox News: Байден не говорил о связи бен Салмана с гибелью журналиста Хашукджи
Фото: whitehouse

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что президент США Джо Байден не обвинял принца королевства Мухаммеда бен Салмана в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом в воскресенье, 17 июля, сообщил корреспондент Fox News Жаки Хайнрих.

— Он многозначительно заявил, что «не слышал», чтобы Байден говорил бен Салману, что тот виновен в убийстве Хашукджи, — сказала она.

Журналист добавила, что министр пообещал еще раз провести беседу с телеканалом. Она отметила, что последняя встреча аль-Джубейра с Fox News состоялась в минувшую пятницу, передает РИА Новости.

Накануне стало известно, что Джо Байден заявил Мухаммеду бен Салману Аль Сауду, что считает его ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашокджи, которое случилось в 2018 году. Он добавил, что не жалеет о своих старых угрозах превратить Саудовскую Аравию в «страну-изгоя» за смерть журналиста.

15 июля американский лидер встретился с представителями руководства Саудовской Аравии и обсудил с ними поставки нефти. Байден подчеркнул, что делает все возможное для увеличения предложения для США.

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