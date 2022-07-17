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Самодельное взрывное устройство обнаружили на остановке в центре Энергодара

Александр Афонин

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Самодельное взрывное устройство обнаружили на остановке в центре Энергодара
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В центре города Энергодара, расположенного в Запорожской области, было найдено у остановки общественного транспорта самодельное взрывное устройство. Об этом в воскресенье, 17 июля, заявил представитель пресс-службы администрации города.

— Сегодня утром у остановки правоохранители нашли и обезвредили самодельное взрывное устройство диверсантов, — сказал он.

Представитель уточнил, что устройство было найдено в центре города у остановки. По его словам, с нее уезжают на работу сотрудники Запорожской атомной электростанции (АЭС), передает РИА Новости.

До этого стало известно, что два беспилотника Украины сбросили мины на здание, расположенное рядом с Запорожской атомной электростанцией. В результате удара в здании были повреждены кровля и окна.

Позже член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что на АЭС проводились запрещенные эксперименты, когда она находилась под руководством украинского правительства. По его словам, целью удара был срыв визита инспекции МАГАТЭ под предлогом опасной обстановки в городе.

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