Движение на севере Москвы восстановили после ДТП с мотоциклом

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Онежская улица Карта всех событий

Движение на пересечении улицы Онежской и 3-го Лихачевского переулка восстановили после аварии. Об этом в воскресенье, 17 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Движение восстановлено, — сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

17 июля авария с участием мотоцикла и автомобиля произошла в САО. На место происшествия выезжали оперативные службы города.

16 июля авария случилась на съезде на внешнюю сторону ТТК с улицы Сайкина. Автомобилистов предупредили о затруднении движения в районе ДТП и порекомендовали использовать объездные пути.