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Автомобиль и мотоцикл столкнулись на севере Москвы

Лейла Алиева
Происшествия
Автомобиль и мотоцикл столкнулись на севере Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, 3-й Лихачёвский переулок Карта всех событий

Авария с участием мотоцикла и автомобиля произошла на севере Москвы. Об этом в воскресенье, 17 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что ДТП произошло на пересечении улицы Онежская и 3-го Лихачевского переулка напротив дома 9/4кА. Участниками аварии стали легковой автомобиль и мотоцикл.

Автомобиль и мотоцикл столкнулись на севере Москвы Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

На место происшествия прибыли оперативные службы города. Движение временно осуществляется по одной полосе, сообщает Telegram-канал ведомства.

16 июля ДТП с участием КамАЗа и легкового автомобиля произошло на Волгоградском проспекте в районе съезда на ТТК. Из-за происшествия оказались перекрыты три полосы движения.

Столичная Госавтоинспекция проанализировала аварийность на территории города и назвала виды ДТП, в которых чаще всего погибали и получали травмы люди.

Так, по итогам первого полугодия 2022 года к подобным видам дорожных аварий автоинспекторы отнесли столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. В пятерку наиболее травмоопасных ДТП вошли также падение пассажира, наезд на велосипедиста и наезд на препятствие.

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