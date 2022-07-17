Собянин сообщил о расширении списка ценных элементов Дома Наркомфина
Список ценных элементов дома Наркомфина расширили. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 17 июля.
— На языке профессионалов он называется «предметом охраны». Все, что в него вписано, должно остаться в первозданном виде — вплоть до малейших деталей. Это может быть, например, изящная лепнина или редкая плитка, рассказал он.
По словам мэра благодаря предмету охраны в столице сохраняются памятники для будущего поколения, уточнил Собянин в своем Telegram-канале.
В ходе реставрационных работ в доме Наркомфина специалисты обнаружили немало открытий. Например, кровли жилого и коммунального корпусов, железобетонный каркас здания, а также архитектурно-художественное оформление интерьеров. Находки датируются 1928–1930 годами.
До этого мэр столицы объявил о возвращении на ВДНХ утраченных 60 лет назад скульптур. Отмечается, что специалисты с нуля, по архивным фотографиям, восстановили центральную композицию «Рабочий и колхозница» с гербом РСФСР, а также боковые фигуры солдата и матроса.