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В США назвали уничтожение HIMARS Россией плохой новостью для НАТО

Лейла Алиева

Сюжет: 

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В мире
В США назвали уничтожение HIMARS Россией плохой новостью для НАТО
Фото: DVIDSHUB / CC BY 2.0

Уничтожение Россией реактивных установок залпового огня HIMARS и склада противокорабельных ракет Harpoon в Одессе является плохой новостью для НАТО. Об этом заявил американский эксперт Джек Бакби в воскресенье, 17 июля.

Он отметил, что HIMARS и Harpoon являются лучшими артиллерийскими разработками стран Запада. Они, как считает эксперт, могут на больших расстояниях с высокой точностью поражать свои цели, в связи с этим их уничтожение принесет «печальное известие» для Украины и НАТО.

Бакби подчеркнул, что на прошлой неделе США направили ВСУ восемь установок HIMARS, а в ближайшее время планируют поставить еще четыре, сообщает РИА Новости.

15 июля капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян сообщил, что из переданных США Украине РСЗО HIMARS стреляют военнослужащие США и Великобритании.

Он назвал ложными заявления западных союзников Украины о том, что они обучают солдат ВСУ. Ераносян пояснил, что украинские военные только охраняют РСЗО и обслуживающие их расчеты западных военнослужащих.

Бывший аналитик Пентагона Карен Квятковски заявила, что украинские боевики оказались не подготовленными к использованию западного вооружения и не смогли интегрировать его в стратегию ведения боевых действий, поэтому перепродажа Киевом оружия на черном рынке предсказуема.

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