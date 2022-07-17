В США назвали уничтожение HIMARS Россией плохой новостью для НАТО
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Уничтожение Россией реактивных установок залпового огня HIMARS и склада противокорабельных ракет Harpoon в Одессе является плохой новостью для НАТО. Об этом заявил американский эксперт Джек Бакби в воскресенье, 17 июля.
Он отметил, что HIMARS и Harpoon являются лучшими артиллерийскими разработками стран Запада. Они, как считает эксперт, могут на больших расстояниях с высокой точностью поражать свои цели, в связи с этим их уничтожение принесет «печальное известие» для Украины и НАТО.
Бакби подчеркнул, что на прошлой неделе США направили ВСУ восемь установок HIMARS, а в ближайшее время планируют поставить еще четыре, сообщает РИА Новости.
15 июля капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян сообщил, что из переданных США Украине РСЗО HIMARS стреляют военнослужащие США и Великобритании.
Он назвал ложными заявления западных союзников Украины о том, что они обучают солдат ВСУ. Ераносян пояснил, что украинские военные только охраняют РСЗО и обслуживающие их расчеты западных военнослужащих.
Бывший аналитик Пентагона Карен Квятковски заявила, что украинские боевики оказались не подготовленными к использованию западного вооружения и не смогли интегрировать его в стратегию ведения боевых действий, поэтому перепродажа Киевом оружия на черном рынке предсказуема.