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Трамваи шести маршрутов задерживаются на улице Серпуховский Вал и Варшавском шоссе

Юлия Курганова
Город
Трамваи шести маршрутов задерживаются на улице Серпуховский Вал и Варшавском шоссе
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Серпуховский Вал Карта всех событий

Трамваи № 3 и 26 задерживаются на улице Серпуховский Вал, а на Варшавском шоссе — № 3, 16, 47 и 49. Об этом в воскресенье, 17 июля, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в Telegram-канале.

Уточняется, что транспорт задерживается по техническим причинам.

Маршруты трамваев временно изменены. В ведомстве призвали пассажиров быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

Недавно сообщалось, что на Авиационной улице в районе остановки «Покровское-Стрешнево» задерживались трамваи № 15, 28, 30 и 31.

Также известно, что автобус № 408, который курсирует между Зеленоградом и деревней Холмы, перестанет работать с 15 июля. Пассажирам для проезда в деревню Холмы рекомендуют пользоваться маршрутом № 377, путь которого полностью совпадает с № 408.

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