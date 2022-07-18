Forbes: ФРГ может потерять промышленность без «Северного потока»

Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Газопровод «Северный поток» в настоящее время закрыт на плановое обслуживание, чиновники из Германии опасаются полного прекращения транзита газа. Об этом сообщается в журнале Forbes.

Отмечается, что немецкие власти опасаются, что критически важный для страны «Северный поток» полностью прекратит подачу голубого топлива.

По словам вице-канцлера Роберта Хабека, последствия лишения газа из России будут разрушительными для ФРГ. Основной удар может принять на себя промышленность. Предприятия будут вынуждены нормировать потребление энергии, сокращать штат или совсем прекратить работу, отметил он.

— В краткосрочной перспективе, если «Северный поток» не откроется, то население и экономику Германии ждут очень суровые последствия, — заключило издание.

14 июля сообщалось, что Германия превысила закачку газа впервые с начала апреля на фоне остановки «Северного потока» и аварии на месторождении в Норвегии. Так, отбор топлива на 12 июля составил 85,5 миллиона кубометров, а закачка — 72,6 миллиона.