Поклонники массово ушли с концерта Стаса Михайлова в Иркутской области

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На Дне металлурга в субботу, 16 июля, в городе Шелехове Иркутской области выступил певец Стас Михайлов. В Сети появилась запись, на которой видна толпа людей, уходящая с площадки во время исполнения артистом песни.

Предполагается, что зрители покинули концерт, потому что не являются поклонниками творчества звезды, хотя у него огромная армия фанатов среди россиян.

По другой версии, местные жители не довольны политической ситуацией, которая сложилась вокруг выборов мэра города. Они пошли на данный шаг, чтобы показать свой протест.

Были и те, кто остался до конца и послушал все исполненные песни. Некоторые даже приехали из Иркутска, чтобы увидеть любимого исполнителя вживую. Но цветов так никто и не подарил, сообщается в Telegram-канале «Кровавая барыня».

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В апреле Стас Михайлов и Диана Гурцкая удостоились звания народного артиста РФ. Исполнители получили почетные звания за музыкальные заслуги и большой вклад в развитие эстрадного искусства.