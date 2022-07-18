Ефимов: Резиденты технополиса «Москва» шестикратно увеличили объем инвестиций в производство

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Резиденты технополиса «Москва» за первые три месяца 2022 года вложили в развитие своих производств почти в шесть раз больше, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в понедельник, 18 июля.

— В первом квартале 2022 года резиденты ОЭЗ инвестировали в развитие своих производств более 11,2 миллиарда рублей — это почти в шесть раз больше, чем в первом квартале 2021 года, когда инвестиции составили 1,9 миллиарда рублей, и в аналогичном периоде 2020 года, тогда было вложено два миллиарда рублей. Суммарный объем инвестиций резидентов за время их работы на площадках особой экономической зоны при этом превысил 75 миллиардов рублей, — сказал представитель мэрии.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский уточнил, что большую часть в квартальном объеме инвестиций ОЭЗ обеспечили резиденты, занятые развитием электронной промышленности. Так, 32 предприятия в начале 2022-го вложили 8,5 миллиарда рублей, в то время как в первом квартале 2021 года — около 300 миллионов рублей.

Ведущие отечественные микроэлектронные предприятия сосредоточены в ОЭЗ, подчеркнул гендиректор технополиса Геннадий Дегтев. Рост объема вложений со стороны резидентов, уточнил он, объясняется инфраструктурными и логистическими преимуществами площадок ОЭЗ.

15 июля Ефимов сообщил, что объем выручки компаний — резидентов технополиса «Москва» в первом квартале 2022 года увеличился на семь процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и превысил шесть миллиардов рублей. В настоящее время резидентами технополиса является 91 компания.