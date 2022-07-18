В России выявили 4548 случаев коронавируса за сутки

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За последние 24 часа в 85 регионах России выявили 4548 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф» в воскресенье, 17 июля.

За прошедший день в РФ от COVID-19 скончались 35 граждан, еще 575 пациентов были госпитализированы в медицинские учреждения. При этом после прохождения лечения от коронавируса под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровел 2531 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Недавно врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил, что маски в целях защиты от коронавируса следует носить пациентам, которые принимают лечение в виде иммунодепрессантов, и лицам старше 80 лет. Специалист подчеркнул, что для таких лиц «даже слабенький вирус может стать тяжелым».

В свою очередь владельцы торговых центров, входящих в Российский совет торговых центров (РСТЦ), пока не вернули в обязательное ношение масок, но уже продумывают этот вопрос.

Так, в пресс-службе ТРК «Остров мечты» рассказали, что поддерживают меры эпидемической безопасности и в ближайшее время начнут транслировать призывы для посетителей о ношении масок.