Футбольного тренера Георгия Ярцева похоронят на Троекуровском кладбище

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Бывший тренер сборной России и московского «Спартака» Георгий Ярцев будет похоронен на Троекуровском кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

Церемония прощания пройдет 19 июля в манеже Академии ФК «Спартак» имени Черенкова в 10:00. Похороны Ярцева состоятся на Троекуровском кладбище, отмечается в сообщении.

Георгий Ярцев скончался 15 июля на 75-м году жизни. Спортивный комментатор Первого канала Виктор Гусев заявил, что Ярцев был легендарным футболистом и тренером, который смог вытащить «Спартак» на абсолютно новый уровень. Он отметил, что Ярцев выглядел абсолютно здоровым, полным сил и был в хорошей физической форме, которая позволяла ему выйти на футбольное поле «хоть сейчас».

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев подтвердил, что смерть коллеги стала неожиданностью для всех знакомых и близких. Он добавил, что они с Ярцевым поддерживали теплые дружеские отношения.