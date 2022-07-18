Около двадцати площадок для создания глэмпингов доступно предпринимателям Подмосковья

Фото: Пресс-служба Госдумы

Предпринимателям Московской области доступно почти двадцать площадок для создания глэмпингов. Они указаны на интерактивной инвестиционной карте.

— Подобрать участки для бизнеса предприниматели Подмосковья могут онлайн — для этого мы обновили инвестиционную карту Московской области, где на сегодняшний день отображена информация о 5 тысячах объектов различного назначения. Перечень доступных бизнесу объектов постоянно актуализируется, — рассказала заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В частности, на инвестиционной карте отображена информация о 19 площадках для глэмпингов, расположенных в восьми городских округах Московской области, в том числе Дубне, Истре, Жуковском и других. Объекты находятся в муниципальной и частной собственности, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее в Московской области упростили процедуру открытия глэмпингов, теперь инвесторам будут предоставлять земельные участки под эти проекты без проведения торгов. Об этом рассказала председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова.