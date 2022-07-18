Зеленский назначил Малюка временно исполняющим обязанности главы СБУ

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ) первого заместителя председателя службы Василия Малюка. Об этом сообщили в пресс-службе украинского лидера в понедельник, 18 июля.

— Первому заместителю председателя Службы безопасности Украины Малюку Василию Васильевичу временно исполнять обязанности председателя Службы безопасности Украины, — цитирует сообщение РИА Новости.

Накануне стало известно, что Владимир Зеленский отстранил от должности генерального прокурора Ирину Венедиктову. Отмечается, что должность занял ее заместитель Алексей Симоненко. Кроме того, украинский лидер отстранил от должности главу СБУ Ивана Баканова.

Позже заместитель руководителя офиса президента Украины Андрей Смирнов сообщил, что Зеленский не увольнял генпрокурора Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Ивана Баканова, а отстранил от исполнения обязанностей на время расследования. По его словам, цель указа состоит в том, чтобы руководители не влияли на расследование уголовных дел в отношении сотрудников своих ведомств.