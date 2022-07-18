Владимир Ефимов: Москве одобрили кредит в 25,55 миллиарда на развитие транспортной инфраструктуры

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Москва получит бюджетных кредитов в 25,55 миллиарда рублей на развитие транспортной инфраструктуры. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Инфраструктурный кредит обеспечивает бюджет средствами для развития города на льготных условиях. Реализация таких стратегически важных для Москвы транспортных проектов, как строительство Московских центральных диаметров, качественно повышает транспортную доступность жилой и нежилой застройки в прилегающих районах и таким образом создает условия для нового строительства, — отметил он.

Также он заявил, что средства планируется направить на оснащение подвижных составов двух приоритетных транспортных проектов города. Так, 9,5 миллиарда рублей потратят на закупку поездов для МЦД-3 и 16,1 миллиарда рублей — на приобретение поездов для МЦД-4.

Помимо этого, он рассказал, что средства инфраструктурных кредитов предоставляются на льготных условиях сроком на 15 лет по льготной ставке 3 процента и могут расходоваться на транспортную, инженерную, коммунальную, социальную инфраструктуру, в том числе для обеспечения строительства жилой недвижимости, подвижного состава общественного транспорта, инфраструктуру индустриальных парков, технопарков, ОЭЗ, инновационных центров и туристическую инфраструктуру.

Заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что поставка пригородных электропоездов нужна для пополнения парка подвижного состава Московских центральных диаметров — одного из самых приоритетных транспортных проектов, который реализуется по поручению президента России Владимира Путина.

Недавно президиумом правительственной комиссии по региональному развитию в России была одобрена первая заявка Москвы на привлечение инфраструктурного бюджетного кредита в объеме 81,17 миллиарда рублей.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов отметил, что в рамках первой заявки на привлечение инфраструктурных бюджетных кредитов уже поступил первый транш кредита в размере 7,57 миллиарда рублей, средства направлены на закупку вагонов для Большой кольцевой линии метро.

Недавно Ефимов заявил, что резиденты технополиса «Москва» за первые три месяца 2022 года вложили в развитие своих производств почти в шесть раз больше, чем за аналогичный период 2021 года.