Владимир Ефимов: За полгода на портале поставщиков провели более 270 тысяч закупок

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За первые шесть месяцев 2022 года на портале поставщиков провели более 270 тысяч закупок общим объемом 42 миллиарда рублей. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В первом полугодии на портале поставщиков было проведено 271,9 тысячи закупок на 42 миллиарда рублей. Это наиболее высокий показатель за последние четыре года: результат января — июня 2021-го — 265,7 тысячи закупок, 2020-го — 222,1 тысячи, 2019-го — 151 тысяча, — отметил Ефимов.

Также он подчеркнул, что портал регулярно обновляют.

С 1 августа вступит в силу постановление о повышении предельного размера закупок малого объема: с 600 тысяч рублей до пяти миллионов рублей на поставку товаров и до трех миллионов рублей — на выполнение работ и оказание услуг, также отметил Ефимов.

Каждый день на портале заключают около 1,5 тысячи контрактов, к ресурсу присоединяются новые участники.

Руководитель московского департамента по конкурентной политике Иван Щербаков заявил, что портал объединяет 52,7 тысячи заказчиков из 39 регионов и 269,1 тысячи поставщиков со всей России. Количество участников закупок на ресурсе постоянно растет. Так, в июне 2021 года было зарегистрировано 49,7 тысячи заказчиков и 230,1 тысячи поставщиков.

Недавно Ефимов рассказал, что столице был одобрен кредит в 25,55 миллиарда рублей на развитие транспортной инфраструктуры.