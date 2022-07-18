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Совет ЕС согласовал пятый транш военной помощи Украине на 500 миллионов евро

Александр Афонин
В мире
Совет ЕС согласовал пятый транш военной помощи Украине на 500 миллионов евро
Фото: flickr/european_parliament

Совет Евросоюза согласовал пятый транш военной помощи Украине на сумму в 500 миллионов евро. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель в понедельник, 18 июля.

— Я приветствую политическое соглашение Совета Евросоюза по пятому траншу для Украины. Поддержка ЕС в виде военного оборудования для ВС Украины составляет 2,5 миллиарда евро, — цитирует главу «Известия».

12 июля британская газета Financial Times сообщила, что НАТО и Евросоюз собираются ужесточить контроль за передачей Украине вооружений из-за возможной продажи такой техники на черном рынке. Так несколько государств — членов альянса ведут переговоры с Киевом касательно возможного создания своего рода системы отслеживания.

В этот же день The Washington Times сообщил, что отправка США многомиллиардной помощи Украине не является военной стратегией, а дальнейшая судьба уже поставленных вооружений требует строгого контроля. По словам автора публикации, с прошлого лета Соединенные штаты направили уже 15 пакетов военной помощи Киеву.

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