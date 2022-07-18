Газпром зафиксировал рекорд суточного объема поставок в Китай

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Компания «Газпром» зафиксировала новый исторический рекорд суточного объема поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Об этом стало известно в понедельник, 18 июля.

Из сообщения холдинга следует, что поставки осуществляются в рамках долгосрочного контракта между Газпромом и китайской CNPC.

2 мая сообщалось, что экспорт газа в Китай по «Силе Сибири» растет. При этом экспорт газа в страны дальнего зарубежья достиг показателя 50,1 миллиарда кубометров, что на 26,9 процента меньше показателей прошлого года. В компании рассказали, что за 2022 год Газпром добыл 175,4 миллиарда кубометров топлива. Этот показатель на 2,5 процента отстает от результатов 2021 года.

Обозреватель канадского издания Toronto Star Фрэнк Джустра заявил, что в настоящее время Россия наращивает торговые отношения с Китаем, Индией и Бразилией. По его словам, Москва и Пекин могут создать резервную валюту за пределами долларовой системы, которая будет обеспечена золотом.

В июне этого года Россия сократила поставки природного газа в Европу, что вынудило правительства этих стран использовать запасы, которые были созданы для потребления в пик предстоящего зимнего сезона. Снижение поставок коснулось Австрии, Германии, Италии и Франции.