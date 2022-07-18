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В ЛНР объявили о взятии под свой контроль Северска
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Северск находится под контролем вооруженных сил Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в понедельник, 18 июля, сообщили в пресс-службе МВД республики.
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