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В ЛНР объявили о взятии под свой контроль Северска

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В ЛНР объявили о взятии под свой контроль Северска
Фото: glava-lnr.info

Северск находится под контролем вооруженных сил Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в понедельник, 18 июля, сообщили в пресс-службе МВД республики.

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