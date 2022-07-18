Басурин заявил, что полное освобождение территорий Донбасса завершится в 2022 году

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Полное освобождение территории Донбасса будет осуществлено до конца текущего года. Об этом заявил представитель Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин в понедельник, 18 июля.

— Мы не будем говорить даты, но освобождение территорий Донбасса будет закончено в этом году в полном объеме, — сказал он.

Басурин добавил, что украинское руководство на данный момент не знает, где будет нанесен основной удар союзных сил. В связи с этим военнослужащие Украины растянуты по всей линии фронта. По словам представителя Народной милиции, это позволяет военным России и ДНР легче и эффективнее продвигаться вперед, передает ТАСС.

4 июля министр обороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным доложил ему об успешно проведенной военной операции, в ходе которой национальная армия полностью освободила территории Луганской народной республики.

5 июля экс-глава британского генштаба генерал Ричард Даннат заявил, что Россия практически неизбежно займет ДНР и ЛНР. Он предположил, что после занятия Москвой двух республик специальная операция приостановится, а затем начнутся переговоры с Киевом.