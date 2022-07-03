В Британии заявили о неизбежности перехода Донбасса к России

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Россия практически неизбежно займет ДНР и ЛНР. Об этом в воскресенье, 3 июля, заявил экс-глава британского генштаба генерал Ричард Даннат.

— Мир может приказать им уйти, но россияне не уйдут. И никто не может заставить их уйти, — сказал военный.

Он предположил, что после занятия Москвой двух республик специальная операция приостановится, а затем начнутся переговоры с Киевом. Исходя из этого, сокращение Британией численности войск является настоящим безумием, передает слова Данната РИА Новости.

3 июля глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории ЛНР.

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко заявил, что территория Луганской области с высокой вероятностью может перейти под контроль Луганской народной республики. Он добавил, что ситуация с переходом Донецкой области под контроль РФ может оказаться более трудной задачей для российской армии.

23 июня глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к мирным переговорам с Киевом в Белоруссии. Он подчеркнул, что российское правительство ничего самостоятельно предлагать не будет, так как «давно уже все предложило».