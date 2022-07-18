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В Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных отношений в РФ

Лейла Алиева
Общество
В Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных отношений в РФ
Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Законопроект, по которому запрещается распространение пропаганды нетрадиционных отношений в России, внесен в Государственную думу. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента в понедельник, 18 июля.

— Необходимо установить меры, направленные на обеспечение интеллектуальной, нравственной и психической безопасности общества, в том числе в виде запрета совершать действия, направленные на популяризацию отрицания семейных ценностей и нетрадиционных сексуальных отношений, — отмечается в пояснительной записке.

Уточняется, что законопроект является отдельным дополнением к действующему законодательству в сфере киноиндустрии, согласно которому запрещается выдача кинотеатрам прокатного удостоверения на любые материалы, пропагандирующие отрицание семейных ценностей и нетрадиционных сексуальных отношений, отмечается в документе.

11 июля комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи предложил полностью запретить пропаганду нетрадиционных отношений в СМИ, интернете и кино. При этом предлагается установить и административную ответственность за такую пропаганду.

Как подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин, после выхода России из Совета Европы попытки Запада навязать гражданам «чуждые ценности» провалились, поэтому необходимо ввести запрет на пропаганду нетрадиционных ценностей.

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