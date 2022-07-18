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Боррель: Ситуация с поставками газа в ЕС вызывает больше всего опасений

Евгений Белоусов
В мире
Боррель: Ситуация с поставками газа в ЕС вызывает больше всего опасений
Фото: МИД РФ

Ситуация с поставками газа в Евросоюз (ЕС) вызывает больше всего опасений. Такое мнение высказал в понедельник, 18 июля, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

— Мы не обсуждаем санкции (против газа РФ — прим. «ВМ»), мы обсуждаем значительное снижение поставок российского газа. Мы будем готовы к этому, это будет непростой сценарий, но мы должны быть готовы к нему, — отметил он.

По словам Борреля, Евросоюзу сейчас следует сохранять бдительность и дождаться окончания ремонта Северного потока. Уже после этого ЕС предстоит внимательно отслеживать поставки газа, передает РИА Новости.

В этот же день стало известно, что Газпром предупредил как минимум одного крупного потребителя в Европе о форс-мажорных обстоятельствах по поставкам газа.

До этого Газпром попросил Siemens разрешить вывоз турбины для «Северного потока». В компании также рассчитывают, что Siemens выполнит свои обязательства по ремонту и сервисному обслуживанию газотурбинных двигателей, от которых зависит обеспечение топливом европейского региона.

Евросоюз (ЕС) Жозеп Боррель Энергетика
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