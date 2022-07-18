Более 140 ДТП зарегистрировано на минувшей неделе в Москве

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На неделе с 11 по 17 июля в Москве зарегистрировано 142 ДТП. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

По данным ГИБДД, в результате аварий четыре человека погибли, еще 154 получили травмы различной степени тяжести, среди них 13 несовершеннолетних.

Чаще всего ДТП происходили по причине столкновения транспорта — 70 случаев. На втором месте — наезды на пешеходов (29 инцидентов), при этом почти половина случаев произошла в зоне действия пешеходных переходов.

С участием мотоциклов произошло 26 аварии, а с участием велосипедов — 14. При этом самым аварийным днем стала среда — 32 аварии, а меньше всего ДТП произошло в воскресенье — 13.

Кроме того, на минувшей неделе пресечено 479 фактов управления транспортом водителями с признаками алкогольного опьянения.

— Из них — 229 водителей с установленным состоянием опьянения, 227 отказались от прохождения процедуры освидетельствования, 23 водителя уже лишенных права управления за нетрезвое вождение или отказ от прохождения освидетельствования, им грозит уголовная ответственность, — заключили в Госавтоинспекции.

Также стало известно, что число аварий с участием автомобилей такси в Москве снизилось. Так, с начала года в столице зарегистрировано 918 ДТП, что на четыре процента меньше аналогичного показателя прошлого года, когда было зарегистрировано 954 аварии.