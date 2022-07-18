Роскомнадзор составил протокол на Delivery Club из-за утечки данных

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Роскомнадзор составил и направил в суд административный протокол против сервиса доставки еды Delivery Club после масштабной утечки данных пользователей. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

— По факту проверки компании Delivery Club Роскомнадзором были выявлены нарушения российского законодательства в сфере персональных данных, — говорится в сообщении.

Уточняется, что протокол был составлен по статье «Обработка персональных данных в случаях, не предусмотренных законодательством» КоАП РФ, передает РИА Новости.

Служба безопасности Delivery Club 20 мая объявила об обнаружении утечки данных о заказах клиентов. Как подчеркнули в компании, опубликованные данные включают в себя информацию о заказах, но при этом не затрагивают банковские реквизиты клиентов.

Кроме того, в начале марта сервис доставки «Яндекс.Еда» сообщил об утечке данных о заказах своих пользователей. По данным компании, в Сеть попали номера телефонов некоторых клиентов и данные о времени и составе их заказов. Утечка, как уточняется, не коснулась банковских данных и паролей. В «Яндекс.Еде» подытожили, что они почти сразу усилили безопасность данных клиентов. Так, например, специалисты начали активнее мониторить доступ к критичным данным.