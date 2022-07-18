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Канцлер Австрии заявил, что страна не собирается вступать в НАТО

Евгений Белоусов
В мире
Канцлер Австрии заявил, что страна не собирается вступать в НАТО
Фото: shutterstock

Австрия не намерена по примеру Швеции и Финляндии вступать в НАТО. Об этом на пресс-конференции в Вене в понедельник, 18 июля, сообщил канцлер Карл Нехаммер.

Подобная дискуссия в Австрии «не ведется», подчеркнул канцлер. Австрия придерживается совместной политики Евросоюза (ЕС) в международной сфере и сфере безопасности, а также планирует инвестировать больше средств в собственную оборону.

Об этом канцлер рассказал после переговоров с премьером Словакии Эдуардом Хегером. Немалое внимание было уделено ситуации на Украине, передает РИА Новости.

НАТО официально пригласило Швецию и Финляндию вступить в альянс, после того как этим странам удалось уладить все вопросы с Турцией, которая первоначально возражала против их присоединения к блоку. Таким образом, вступление скандинавских стран в НАТО — вопрос уже фактически решенный.

Директор Института международных отношений Китайского народного университета Ивэй Ван выразил мнение, что деятельность НАТО представляет опасность для развития мира на планете. Рассуждая о работе организации, эксперт выделил «семь смертных грехов» альянса.

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