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Эксперт назвала симптомы заражения лихорадкой Марбург

Евгений Белоусов
Общество
Эксперт назвала симптомы заражения лихорадкой Марбург
Фото: shutterstock

Директор по продуктовой политике «ЛабКвест» Анна Сафонова рассказала как проявляется лихорадка Марбург, также известная, как «болезнь зеленых мартышек».

По ее словам, естественными «хозяевами» вируса Марбург являются плодоядные летучие мыши Rousettus, колонии которых обитают в пещерах или рудниках. Лихорадка Марбург — это геморрагическое заболевание, характеризующееся острым началом.

Коэффициент летальности составляет 88 процентов, но он достаточно низкий, если оказать медицинскую помощь вовремя.

Среди первичных симптомов врач назвала повышенную температуру, лихорадку, головную боль и боль мышечную, фарингит и рвоту. Также об этом заболевании могут говорить проявившаяся диарея, папулезная и пятнистая сыпь и геморрагические диатезы.

Кроме того, при лихорадке Марбурба у больного проявляются множественные кровотечения, передает «Известия».

До этого стало известно, что более десяти человек на юге Танзании заразились неизвестной болезнью, трое из них умерли. По словам главы медицинской службы страны Айфело Сичвале, вспышка произошла в области Линди. Так, в одну из местных больниц с 5 по 7 июля доставили заболевших с симптомами лихорадки, кровотечением из носа, головной болью и усталостью, сейчас в стране всего 11 заболевших.

Бельгия стала первой в мире страной, которая на федеральном уровне ввела ограничения для борьбы с оспой обезьян. Жителям, заразившимся ею, потребуется соблюдать обязательный трехнедельный карантин.

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