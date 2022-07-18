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Минобороны: Украинские боевики поджигают поля с зерном, чтобы обвинить Россию

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны: Украинские боевики поджигают поля с зерном, чтобы обвинить Россию
Фото: depositphotos

Украинские боевики поджигают поля с зерновыми культурами вертолетами и артиллерией в Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях Украины, чтобы обвинить в этом российскую армию. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

— Несмотря на угрозу продовольственного кризиса и пренебрегая благополучием собственного народа, киевские власти проводят очередные провокации на объектах сельского хозяйства для обвинения российских военнослужащих, — заявил он.

По словам Мизинцева, неонацисты также разместили артиллерию и РСЗО на территории зернохранилища. Из нее они периодически ведут огонь по российским позициям, передает слова генерал-полковника Telegram-канал «Минобороны России».

До этого член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Украина специально поджигает поля с пшеницей в Запорожье, которые находятся на линии боевого разграничения. По его словам, такие провокации реализуются в Запорожье и Херсоне целенаправленно с поручения президента Украины Владимира Зеленского.

Мизинцев также сообщил, что украинские националисты проверяют жителей Одессы на наличие у них родственников в России. Всех, кого националисты заподозрили в пророссийских настроениях, увозят в неизвестном направлении.

Украина провокация Минобороны
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