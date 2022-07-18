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Взрыв в многоквартирном доме произошел в Нижнем Новгороде

Юлия Курганова
Происшествия
Взрыв в многоквартирном доме произошел в Нижнем Новгороде
Фото: пресс-служба прокуратуры Московской области

Межквартирная перегородка обрушилась в результате взрыва неизвестного вещества в пятиэтажном доме в Нижнем Новгороде. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Сообщение о происшествии поступило в 21:20 по московскому времени. Взрыв произошел в Ленинском районе, на улице Баумана, 50.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Эвакуировали 37 человек, в том числе шесть детей, сообщает ТАСС.

1 июня сообщалось, что один человек погиб при взрыве газа в многоквартирном доме в Мытищах. Прокуратура организовала проверку в связи с пожаром, произошедшим в многоквартирном жилом доме после хлопка газа в Мытищах.

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