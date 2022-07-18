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«Должно быть стыдно»: директор «Ленкома» призвал Захарову уйти из театра ее отца

Юлия Курганова
Общество
«Должно быть стыдно»: директор «Ленкома» призвал Захарову уйти из театра ее отца
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер сообщил, что больше не будет терпеть выходки дочери покойного режиссера Марка Захарова актрисы Александры Захаровой. Конфликтов между ней и директором культурного учреждения в последнее время становятся все больше.

Варшавер отметил, что повышенное внимание прессы к его рабочим отношениям с артисткой находится вне его понимания. Он призвал Захарову забыть дорогу в театр после всего, что она сказала.

— Я уже устал от этой артистки. Александра Марковна портит уважаемую фамилию великого Марка Захарова и уже дискредитировала ее так, что ей должно быть стыдно приходить в театр и смотреть в глаза своим коллегам, которые еще недавно были ее товарищами, — заявил директор театра в интервью порталу Teleprogramma.pro.

В июне народный артист РСФСР Александр Збруев поделился своим мнением относительно затянувшегося конфликта между артисткой Александрой Захаровой и директором московского театра «Ленком» Марком Варшавером, встав на сторону последнего. Актер, который служит в театре 60 лет, убежден, что Варшавер уверенно занимает пост директора театра и никого не оставляет в беде.

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