«Должно быть стыдно»: директор «Ленкома» призвал Захарову уйти из театра ее отца
Директор театра «Ленком» Марк Варшавер сообщил, что больше не будет терпеть выходки дочери покойного режиссера Марка Захарова актрисы Александры Захаровой. Конфликтов между ней и директором культурного учреждения в последнее время становятся все больше.
Варшавер отметил, что повышенное внимание прессы к его рабочим отношениям с артисткой находится вне его понимания. Он призвал Захарову забыть дорогу в театр после всего, что она сказала.
— Я уже устал от этой артистки. Александра Марковна портит уважаемую фамилию великого Марка Захарова и уже дискредитировала ее так, что ей должно быть стыдно приходить в театр и смотреть в глаза своим коллегам, которые еще недавно были ее товарищами, — заявил директор театра в интервью порталу Teleprogramma.pro.
В июне народный артист РСФСР Александр Збруев поделился своим мнением относительно затянувшегося конфликта между артисткой Александрой Захаровой и директором московского театра «Ленком» Марком Варшавером, встав на сторону последнего. Актер, который служит в театре 60 лет, убежден, что Варшавер уверенно занимает пост директора театра и никого не оставляет в беде.